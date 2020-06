Siena Jazz farà i suoi rinomati seminari internazionali dal 6 al 20 settembre. La conferma arriva direttamente dal direttore artistico Franco Caroni, che aggiunge: "Dovrà essere la nostra festa della ripartenza e faremo di tutto perché lo sia anche per il mondo della cultura senese e nazionale. Dovrà essere uno stimolo a ripartire tenendo conto di ciò che è accaduto e sta accadendo, ma proiettandosi verso il futuro, che dovrà essere nostro e non di un virus. Intanto stiamo terminando le lezioni a distanza organizzate fin dai primi giorni dell’emergenza, per tutte le materie teoriche e per quelle di strumento. Le lezioni in teleconferenza si sono dimostrate un’ottima procedura per superare la fase di criticità sanitaria che stiamo attraversando, ma nulla, a oggi, può sostituire le lezioni frontali dal vivo, quindi cercheremo di tornare quanto prima alla didattica in presenza, senz’altro più stimolante ed efficace”.