Si sono concluse con successo le indagini condotte dai carabinieri per una serie di furti in abitazione nel comune di Rapolano Terme, avvenuti tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020, che aveva scatenato un grave allarme sociale. Sono state arrestate due persone su ordine di custodia cautelare per la restrizione agli arresti domiciliari, emesso dal Gip del Tribunale di Siena, per il reato di ricettazione dei beni asportati in dieci colpi effettuati ai danni di anziani del comune termale. Tali individui smerciavano i gioielli rubati vendendoli ad attività di Compro oro anche fuori provincia, per cercare di eludere eventuali controlli. E' stato anche deferito in stato di libertà il titolare di uno di questi negozi che falsificava la documentazione amministrativa proprio per occultare la provenienza illecita dei preziosi. Durante le indagini, sono stati rinvenuti arnesi per lo scasso e un notevole quantitativo di refurtiva.