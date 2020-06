Siena

La medaglia di Santa Caterina alla croce rossa italiana

Suggestiva consegna della medaglia di Santa Caterina alla Croce Rossa di Siena, il cui personale e i volontari, in questo periodo di emergenza sanitaria, non si sono mai risparmiati. La cerimonia si è svolta all'interno della Basilica di San Domenico, alla presenza di crocerossine in alta uniforme. Tutti gli intervenuti, naturalmente, indossavano le mascherine di rito. Particolarmente emozionato ...