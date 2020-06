E' stato condannato a 7 anni di reclusione un uomo di 64 anni, residente a Bagni di Lucca, autore di 34 rapine, tra tentate e riuscite, tra il 2010 e il 2016. Una delle sue particolarità è che amava prendere di mira le filiali del Monte dei paschi di Siena della Lucchesia, ma anche nelle province di Pistoia e Firenze, spingendosi fino all'Emilia Romagna. L'uomo, processato presso il tribunale di Lucca, ha spiegato che dietro alle sue azioni c'era la voglia di riprendersi quello che gli era stato a sua volta rubato quando la banca, a fronte di un prestito richiesto quando era un imprenditore e che non era stato in grado di restituire, gli ha portato via la casa con un'esecuzione immobiliare. In genere, entrava con il volto coperto da una maschera di lattice e una pistola giocattolo, ma senza insistere troppo e senza metodi violenti. Davanti a ogni minimo segno di reazione, desisteva e se ne andava. Per questo modo di comportarsi, era noto come il rapinatore gentiluomo.