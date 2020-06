Davide Parenzo e Giuseppe Cruciani, conduttori del programma radiofonico La Zanzara su Radio 24, saranno invitati ufficialmente al prossimo Palio. L’indiscrezione trapela da Palazzo pubblico ed è legata alla difesa della Festa, delle contrade e della città negli ultimi giorni, quando, a seguito della decisione ufficiale di non disputare le Carriere del 2020, si sono scatenati commenti molto negativi nei confronti di Siena. L’ultimo è quello della ex concorrente del Grande Fratello Daniela Martani, che ha pensato bene di dare dei “trogloditi” ai senesi e di affermare che l’annullamento del Palio è stata “Una cosa positiva legata al Covid”. Cruciani e Parenzo hanno respinto in maniera decisa queste affermazioni e non è la prima volta che descrivono in tutto il suo splendore l'universo Siena. Tra l’altro Parenzo frequenta spesso la contrada dell’Aquila, dove è stato anche Cruciani. L’amministrazione potrebbe decidere di invitare ufficialmente i due come riconoscimento per i loro sforzi.