I finanzieri del comando provinciale di Siena hanno intrapreso un’attività di controllo, in ambito provinciale, su chi percepisce il reddito di cittadinanza, in particolare nei confronti di quelle posizioni che già evidenziavano criticità o incongruenze sulla scorta di un’attenta analisi di rischio su tutta la platea dei richiedenti il contributo. Come noto, il reddito di cittadinanza è un sussidio economico che viene erogato a soggetti, o a nuclei familiari, in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di alcuni requisiti specifici, sia soggettivi che econometrici ben precisi. Riscontrando i dati inseriti nelle dichiarazioni Isee presentate, con quanto rilevato dalle banche dati in uso al Corpo e dagli elementi forniti dai Comuni di residenza dei percettori, sono stati individuati alcuni soggetti, residenti nel capoluogo e nei comuni limitrofi, che a vario titolo sono risultati sprovvisti dei requisiti necessari a percepire l’emolumento. Tutte le persone scoperte sono state segnalate all’Inps per la revoca e restituzione del sussidio. Le somme percepite sono state al di sotto della soglia di punibilità penale, pertanto non è stata effettuata alcuna segnalazione all’autorità giudiziaria.