Il Coronavirus ha stravolto molte abitudini e molti settori. Non fa eccezione la musica, come conferma il maestro Antonio Ligios, direttore del Conservatorio Franci di Siena. "Il Covid è stato uno tsunami - sottolinea. - Ha indebolito il tessuto connettivo della vita culturale italiana, ma noi non ci fermiamo. In attesa di tempi migliori, produciamo cultura comunque. L’attività non si è mai fermata, la didattica a distanza, pur tra tante difficoltà, ha coinvolto quasi tutti gli insegnamenti, tranne per quelle discipline che non è possibile gestire in remoto perché presuppongono la presenza contestuale di più studenti. Siamo stati costretti ad annullare il nostro festival e le altre manifestazioni già programmate: il settore dello spettacolo dal vivo è stato travolto da un vero e proprio cataclisma, con gravi danni per le attività degli artisti e delle istituzioni. Temo che passeranno ancora molti altri mesi prima del ritorno alla normalità, soprattutto per le attività orchestrali, corali, della lirica e quelle che presuppongono comunque la presenza di un grande pubblico: tutte situazioni che, allo stato attuale, sono problematiche da gestire in sicurezza per evitare assembramenti”.