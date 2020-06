Il telescopio Psct, al centro dell'interesse della comunità scientifica internazionale, si trova in Arizona ma utilizza soluzioni tecnologiche innovative sviluppate in Italia dall’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). Nel corso della campagna osservativa condotta tra gennaio e febbraio di quest’anno, ha rilevato un segnale di raggi gamma, fotoni di altissima energia provenienti dalla Nebulosa del Granchio, ovvero ciò che rimane dell’esplosione, osservata nell’anno 1054, di una grande stella situata a 6.500 anni luce dalla terra. Riccardo Paoletti, professore associato dell'Università di Siena, è il responsabile nazionale, per l’Infn, delle attività del Cherenkov telescope array (Cta), che si propone la costruzione di una matrice di telescopi Cherenkov di almeno tre diversi diametri. "Questa rivelazione della Nebulosa del Granchio - commenta - rappresenta un risultato importantissimo per l’intera comunità dell’astrofisica gamma delle alte energie, perché dimostra che le nuove tecnologie sviluppate e adoperate in questo telescopio permetteranno di studiare il cielo gamma con una precisione senza precedenti, aprendo le porte a nuove scoperte nell’astrofisica gamma per svelare, ad esempio, i misteri della fisica dei buchi neri e della materia oscura e rappresentando una nuova preziosa risorsa per l’astronomia multimessaggera".