I carabinieri di Siena sono intervenuti in un supermercato con sede in via Pantaneto perché chiamati da un dipendente. Un'anziana cliente, infatti, aveva denunciato il furto della propria borsa, ed era stata vista una donna, con il volto travisato da una mascherina, che si aggirava con fare sospetto nella zona. La stessa signora, all'arrivo dei militari, ribadiva di essersi accorta che quella persona l'aveva seguita all'interno del punto vendita e concentrava così su di lei i suoi sospetti. La ragazza in questione, tra l'altro una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per presunti furti, in realtà era tranquillamente seduta a un centinaio di metri dal negozio e non aveva con sé la borsa. Da ulteriori controlli, è emerso che in realtà l'oggetto era stato appoggiato dalla stessa anziana su uno scaffale per prendere alcuni oggetti che le servivano per la spesa, e poi era stato dimenticato lì. La cliente ha così recuperato ciò che pensava le fosse stato rubato e si è scusata con tutti.