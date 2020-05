La guardia di finanza di Siena si sta concentrando sulla verifica della sicurezza nei luoghi di lavoro e sul rispetto delle norme. In un cantiere edile in Valdichiana, dopo che sono stati identificati tutti gli operai presenti, è stato fatto un riscontro dei loro nominativi con le banche dati in uso al Corpo, così è emerso che un lavoratore risultava in nero, cioè senza regolare assunzione e privo di copertura assicurativa e previdenziale. Tale posizione irregolare è stata prontamente comunicata all'Ispettorato territoriale del lavoro per l’applicazione della relativa sanzione. Il titolare dell’impresa edile, invece, dovrà regolarizzare l'operaio anche per il periodo di lavoro già prestato, altrimenti la ditta dovrà far fronte a ulteriori e più gravi sanzioni