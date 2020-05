Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di dire la sua sul Palio di Siena. Lo ha fatto sfruttando i microfoni de La Zanzara, sulle frequenze di Radio 24. Nel corso di un collegamento, ha esultato per l’annullamento delle Carriere del 2020. "La ritengo una delle tante cose positive del Covid - ha sentenziato. - E' una festa di trogloditi, uno spettacolo orrendo. Finalmente, spero sparisca per sempre. A Siena puntino su altro, questo stop insegnerà alle persone a concentrarsi su altro e non su spettacoli vergognosi”. Poi ha rincarato la dose snocciolando un elenco di cavalli morti sul tufo e ha concluso: "Si capirà che il Palio non serve a nulla, viviamo benissimo senza. Chi se ne frega della tradizione, che vuol dire rimanere legati a qualcosa che ormai è superato. Il Palio è uno spettacolo indegno che serve soltanto per incassare denaro”.

Visto che c'era, si è espressa anche sulla lotta contro i tumori: "Non puoi far passare la chemio come la cura, ho libertà di scegliere. Io chemio e radioterapia non le farò mai. C’è gente che guarisce non facendole”.