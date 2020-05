Disavventura a lieto fine per una studentessa universitaria pugliese di 20 anni che aveva perso la sua carta Postepay. La tessera è stata trovata in strada da una delle suore del Centro accoglienza Figlie della carità di San Girolamo proprio davanti alla struttura. La religiosa ha segnalato la cosa ai carabinieri, e in via San Girolamo è stata inviata una pattuglia della stazione di Siena Centro. I militari hanno acquisito il titolo e, a seguito di accertamenti presso l’amministrazione postale, ne hanno individuato la titolare. La giovane fuori sede si era appena recata all’ufficio di piazza Matteotti e aveva svuotato il proprio conto prima che lo facesse qualcun altro. La scheda magnetica era rimasta attiva e gli uomini dell'Arma l'hanno restituita alla 20enne, dopo averne rintracciato il domicilio a Siena.