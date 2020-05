L'Arpat ha fatto il punto sulle segnalazioni ricevute nel 2019 da parte dei privati cittadini (quindi non da Comuni o enti) di tutto il territorio regionale. Da Siena e provincia ne sono arrivate 65, un numero contenuto in rapporto alla popolazione: 2,4 ogni diecimila abitanti, rispetto a una media regionale di 3,3. Le lamentele più ricorrenti, in particolare, hanno interessato gli scarichi di civili abitazioni, le emissioni in atmosfera e il rumore da attività produttive. In diversi casi, si è puntato il dito su scarichi non autorizzati di acque nere nei corsi d’acqua, come ad esempio quello di lavatrici presenti in capanni a uso agricolo. Più limitata appare la problematica rifiuti, sono state davvero poche le denunce relativi ad abbandoni. Non è chiaro se il problema sia effettivamente diminuito rispetto al passato, oppure se se le segnalazioni sono state dirottate verso gli enti più “competenti” per la gestione dei rifiuti abbandonati, ossia i Comuni.

Le segnalazioni per emissioni in atmosfera nella maggior parte dei casi hanno interessato la zona a nord della provincia, in particolare l'Alta Valdelsa, dove c’è una presenza più consistente di attività industriali, lavorazione legno, metallo, vetro e ceramica. Per l’inquinamento acustico, invece, l'Arpat interviene, per la rilevazione strumentale, solo dopo le opportune verifiche amministrative da parte dei comuni interessati, e quindi la casistica per tale aspetto non compare in questa analisi.