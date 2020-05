Importante riconoscimento per Maria Materozzi, ricercatrice che si occupa di osteoclastogenesi e malattia ossea di Paget presso l’Università degli studi di Siena (e anche all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano): è stata infatti nominata, assieme a un'altra giovane collega di Messina, coordinatrice del gruppo giovani under 35 Yes (Young edition Siommms) della Società italiana dell’osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms), società scientifica di rilievo nazionale. Questa organizzazione di giovani talenti medici è nata nel 2017 e adesso ha intenzione di rinnovarsi grazie a uno spazio in cui aprire confronti diretti tra i giovani specialisti. Tutti i soci possono quindi apportare il loro contributo sul gruppo Facebook “Yes – Gruppo di osteoporosi Siommms”, partecipando alle discussioni cliniche e scientifiche, attraverso la condivisione di nuove iniziative e progetti, stabilendo ulteriori contatti che rafforzeranno la comunità.