Parla anche un po' senese la sperimentazione con ossigeno-ozonoterapia come coadiuvante per la cura del Coronavirus che sta ottenendo risultati positivi agli Ospedali Riuniti di Foggia. Sono 7 i pazienti trattati fino a ora presso la Anestesia e rianimazione universitaria, tutti ricoverati per insufficienza respiratoria da Covid-19. Quattro di loro sono migliorati tanto da essere trasferiti nei reparti di Malattie infettive e di pneumologia. A questa incoraggiante sperimentazione partecipa anche Leonardo Consoletti, dirigente di Medicina del dolore presso lo stesso Policlinico foggiano e docente a contratto nel corso annuale di Ossigeno-ozono terapia medica presso l’Università di Siena.

I pazienti non hanno presentato particolari problemi né durante né dopo tutti i trattamenti, che sono stati da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7. I loro parametri vitali sono rimasti stabili e si sono avuti miglioramenti nei livelli di ossigenazione e un lento miglioramento nello stato infiammatorio dell’organismo.