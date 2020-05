Botta e risposta a distanza tra i genitori di 14 ragazzi, che frequentano la II B del Liceo scientifico Galilei di Siena, e il provveditore Roberto Curtolo. Il fulcro del contendere è la comunicazione formale all'istituto superiore della soppressione della futura III B. “Un provvedimento - si legge in un documento dei primi - per noi incomprensibile perché, oltre a separare i nostri figli, fa in modo che vadano in classi più numerose e così disattende la raccomandazione a mantenere il distanziamento fisico quale unico presupposto sicuro per impedire il diffondersi del contagio da Coronavirus".

Il provveditore replica: “Tanto per cominciare, non si tratta di un taglio, ma di assegnazione in base al numero di iscritti. Dal 2009 le terze sono classi di inizio ciclo al termine del primo biennio, quindi è normale che vengano rimodulate, con un numero minimo di 27 unità. In base agli iscritti, al Galilei non è stato possibile costituire il numero di classi che il dirigente aveva ipotizzato contando sui ripetenti che potevano aumentare la quantità di studenti su cui fare i calcoli. Solo che quest’anno, per decisione ministeriale, non ci saranno bocciati. Inoltre, a questo punto del percorso, lo scientifico si divide in vari indirizzi, e le norme non permettono di considerare separatamente i ragazzi che vogliono frequentare uno o l’altro. Si prende il numero complessivo, si divide per 27 e si vede quante classi vengono fuori. La scuola dovrà poi indirizzare le eventuali eccedenze o verso altre scuole della stessa provincia con identico indirizzo, oppure verso altri corsi di studio presenti nella propria istituzione. L'obiezione sul Coronavirus la comprendo perfettamente, ma alla provincia di Siena è stata assegnata la stessa quantità di docenti rispetto all'anno scorso. Non mi hanno dato più risorse per l'emergenza? Allora si va avanti come se il Covid non esistesse. Se concedo una classe in più di 14 persone al Galilei, ne devo togliere una a un altro istituto a caso di Siena o provincia. Questo sarebbe giusto?"