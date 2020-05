All’indomani dell’attesa ordinanza della Regione Umbria che permette la circolazione tra i Comuni di confine, il sindaco di Chiusi Juri Bettollini ha incontrato i suoi colleghi di Città della Pieve Fausto Risini e di Castiglione del Lago Matteo Burico per firmare le autorizzazioni da inviare, congiuntamente, ai Prefetti della Provincia di Siena e di Perugia per annunciare la possibilità dei cittadini, umbri e toscani, di recarsi nell'altra regione per rivedere i propri cari (congiunti e affetti stabili) da domani, lunedì 25 maggio. Entrambi gli incontri sono avvenuti nelle zone di collegamento, ovvero a Po Bandino per Città della Pieve e alle Torri di Beccati Questo e Beccati Quest’Altro per Castiglione del Lago. “Siamo soddisfatti che abbia prevalso il buonsenso – dichiara Bettollini – perché significa che, finalmente, le famiglie si potranno riunire". Il superamento del confine è consentito solo ai cittadini dei Comuni confinanti.