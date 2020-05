Su richiesta della centrale operativa della compagnia di Montepulciano, la pattuglia della stazione carabinieri di Chianciano Terme è intervenuta a Montepulciano in piazza Sant’Agnese per rispondere alla chiamata di un 65enne del luogo. L'uomo ha raccontato di aver incontrato poco prima un suo conoscente, un 48enne romeno privo di documenti di riconoscimento, perché doveva regalargli un cucciolo di beagle. L’italiano aveva appena appreso dallo straniero che quest’ultimo sarebbe stato costretto a dormire all’addiaccio su una panchina quella notte, in quanto il suo datore di lavoro, per il quale aveva lavorato per circa 3 mesi, lo aveva allontanato dalla sua azienda agricola. Aveva pensato pertanto di richiedere l’ausilio dei militari, che hanno contattavano tutti gli enti normalmente impegnati in attività di assistenza alle persone in difficoltà. Dal momento che nessuno di questi poteva accogliere il senzatetto romeno, l’amico ha offerto di ospitarlo temporaneamente presso una sua abitazione di Sinalunga.