Non solo i Palii del 2020 e le Feste titolari. L'emergenza legata al Coronavirus sta totalmente stravolgendo il calendario degli eventi estivi in provincia di Siena. Neanche il tempo di prendere atto che, per quest'anno, non aprirà i battenti l'attesa e sempre affollatissima Sagra della pastasciutta alle Volte Basse, ed ecco che un'altra kermesse, più giovane ma in grado di ritagliarsi uno spazio importantissimo, ha già dato appuntamento al 2021. Si tratta di Birrarbia, che a fine giugno ha sempre animato la vita di Arbia promuovendo il divertimento, i concerti, il cibo, la birra, la cultura e il culto della donazione di sangue grazie all'Avis. L'edizione 2020 spezzerà la striscia di positività crescente registrata fino all'anno scorso e non accenderà i riflettori. "E' una decisione tanto amara - commentano gli organizzatori - quanto consapevole del ruolo di ciascuno di noi nella battaglia per debellare l’unica cosa che in 11 anni è riuscita a fermarci. Non resta che rimboccarci le maniche e raddoppiare le forze per Birrarbia 2021. Per quest’anno abbiamo ritenuto opportuno dedicare gli sforzi, e i giorni già segnati in calendario per la festa, alla battaglia contro il Coronavirus".