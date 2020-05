Due cortometraggi realizzati dagli studenti della seconda B e prima B della scuola media Marmocchi di Poggibonsi, "Ode a frutta e verdura" e "Fruttix e Verdurix", sono approdati in finale a Cinefrutta, il festival per cortometraggi sul tema della sana alimentazione giunto alla settima edizione. La cerimonia di premiazione del 29 maggio, che non potrà tenersi nella consueta location della sala Truffaut della Cittadella del cinema di Giffoni per motivi di emergenza legata al Coronavirus si svolgerà alle 9.30 con una diretta Facebook. L’ospite d’onore sarà l’attore e regista Carlo Verdone, che si collegherà in diretta web con gli studenti, insegnanti e ospiti che parteciperanno in remoto all’evento.