La Robur, oggi (21 maggio) ha pagato gli stipendi. La presidente Anna Durio, negli ultimi tempi, è rimasta focalizzata sui bonifici da erogare ai calciatori e ai dipendenti, che erano ancora in attesa dei loro soldi relativi ai mesi di gennaio e febbraio.Già da ieri sera hanno cominciato a trapelare indiscrezioni piuttosto affidabili che parlavano di ordini già partiti, ma mancava la certezza assoluta e la società ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali in questo senso, facendo parlare i fatti. Il giorno della svolta è arrivato, anche se con 2 mesi di ritardo. Questo consentirà di trattare con i giocatori per raggiungere un accordo relativo al periodo di stop per l'emergenza Coronavirus.