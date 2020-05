Intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, chiamati per spegnere le fiamme di un incendio che ha interessato una vettura. Il fatto è avvenuto oggi, 20 maggio, nel territorio comunale della città valdelsana, fuori dai centri abitati, in Località Il Pino. Le cause del rogo ancora non sono state definitivamente individuate e sono oggetto degli accertamenti del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Quello che è certo è che il veicolo, alla fine, è risultato gravemente danneggiato dal fuoco, divampato e prontamente spento dal personale giunto sul posto, ma non ci sono state persone coinvolte.