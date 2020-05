L’Assemblea dei soci della società Terrecablate reti e servizi srl ha nominato Roberto Rappuoli come amministratore unico dopo le vicende che hanno riguardato Marco Turillazzi. La scelta è avvenuta su indicazione unanime del Consiglio di amministrazione del Consorzio Terrecablate, di cui lo stesso Rappuoli è stato presidente dal 2009 al 2014. In lui è stata vista una figura di garanzia in grado di assicurare la continuità dell’operatività e l’erogazione dei servizi nei confronti della clientela. L’incarico è a tempo determinato e non andrà oltre il 30 settembre. “Ringrazio Roberto Rappuoli – ha detto il presidente del Consorzio Michele Pescini - e voglio esprimere soddisfazione per l’unanimità nella compagine sociale che dimostra responsabilità e attaccamento".