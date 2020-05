Continua l'intervento dell'Esercito nel Palazzo comunale di Siena, con i militari che, dopo aver igienizzato la parte esterna, sono adesso passati ai locali interni. L'intervento è frutto di un accordo tra il sindaco Luigi De Mossi e il comandante Federico Bernacca del 186° reggimento “Folgore”. In azione squadre di bonificatori equipaggiati con speciali attrezzature (normalmente utilizzate in ambienti contaminati da fattori chimici, biologici, radioattivi e nucleari) che permettono di agire in aree vaste ottenendo risultati in poco tempo. Particolare attenzione viene riservata alle aree più sensibili, quelle dove si registrano una maggiore presenza di impiegati comunali e afflusso di cittadini.