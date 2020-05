Coronavirus, il sindaco di Grosseto elogia il piano di Siena voluto da De Mossi e la sua giunta

“Le iniziative prese dal Comune di Siena per contrastare l'emergenza Covid-19 sono molto efficaci e perfettamente condivisibili”. Parla il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. In una nota ufficiale plaude alla manovra approntata dall’amministrazione senese. “Il rapporto con il Comune di Siena e il suo sindaco – scrive - è di completa fiducia e stima reciproca e nessuno deve cercare di incrinare un rapporto di collaborazione leale e proficuo per i nostri due territori”. Il primo cittadino parla di difficoltà che i singoli Comuni “si sono trovati ad affrontare in questa emergenza, con i sindaci in prima fila, chiamati a gestire la questione sanitaria, ma anche economica degli Enti e del tessuto produttivo. De Mossi - tra l’altro - è stato ed è tra i più determinati, grande riferimento per me e per i colleghi, con cui c’è massima collaborazione. Anzi, proprio da questa stima reciproca, in questo periodo di grande incertezza normativa, abbiamo trovato soluzioni, anche attraverso in confronto tra i rispettivi uffici, a questioni che non venivano chiarite nè dalla Regione e nè dal Governo. E assicuro che questa sintonia andrà avanti e sarà molto utile per la ripartenza”.