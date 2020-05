La fase 2 delle gallerie d’arte. Pezzali (Galleria Tartaruga): “Settore in crisi in questo periodo”

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2020 La fase 2 delle gallerie d’arte. Pezzali (Galleria Tartaruga): “Settore in crisi in questo periodo” Con le nuove normative emanate dal Governo anche le gallerie d’arte hanno riaperto i loro locali. Il settore è in crisi nella città di Roma, ecco le parole del gallerista Marco Pezzali della Galleria Tartaruga in via Sistina: “Settore in crisi in questo periodo, ...