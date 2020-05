Secondo acquisto per la nuova Ego handball Siena, che ha deciso di puntare su giovani di qualità. Dopo l'arrivo del portiere Pavani, ecco il pivot classe 1999 Raul Bargelli. Originario di Massa Marittima, ha esordito tra i Senior a 15 anni disputando due campionati di B e due di A2. Ha collezionato diversi titoli individuali a livello giovanile, che lo hanno lanciato nel giro della Nazionale dal 2013. Nel 2017/2018 è passato al Valentino Ferrara Benevento, poi l'estate scorsa è approdato alla Junior Fasano campione d’Italia. Ora ha deciso di tornare in Toscana. "Il progetto di Siena - spiega - mi ha convinto fin da subito. Un tecnico come Branko Dumnic, poi, è una sicurezza". L'allenatore di lui dice: "Ho avuto modo di vederlo in opera con le Nazionali giovanili, ha una potenzialità enorme. Sa giocare bene in difesa, ha un’alta capacità realizzativa e la giusta cattiveria in campo".