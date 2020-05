La fase 2 è cominciata e anche le chiese si preparano al ritorno dei fedeli. Sei Toscana ha svolto le indispensabili operazioni di sanificazione di Santa Maria in Provenzano e di San Niccolò al Carmine. Il servizio rientra fra gli interventi straordinari messi in campo dal gestore dei rifiuti per il contrasto della diffusione del Coronavirus su richiesta delle amministrazioni comunali, delle imprese e delle associazioni del territorio della Toscana meridionale. A seguire le operazioni nel santuario dove si conserva l’immagine della Madonna di Provenzano, in onore della quale si corre il Palio del 2 luglio, c'era il parroco della stessa Collegiata, don Enrico Grassini e il direttore tecnico di Sei Toscana, Giuseppe Tabani.