L’Aquila ha donato all’area Covid del policilinico delle Scotte di Siena un ecografo completo di accessori, del valore di oltre 16 mila euro, raccolti grazie alla generosità dei contradaioli su indicazione della “Congregazione dei Tredicini”, ovvero la Commissione di solidarietà. "Volevamo acquistare un macchinario - spiega il priore Francesco Squillace - per affrontare l’emergenza sanitaria e che restasse in dotazione all'Azienda ospedaliera anche per le future esigenze. In pochi giorni è stata superata la quota di 16.600 euro, consentendo di ordinare un ecografo utilizzabile per sala operatoria e terapia intensiva. In questo modo abbiamo voluto esprimere tutta la nostra vicinanza e gratitudine per l’abnegazione e l’impegno profuso dai professionisti della sanità in un periodo così difficile. La donazione è dedicata alla memoria della dottoressa Alessandra Bagnoli Capitani, recentemente scomparsa, a testimonianza del suo impegno in questa ed in tante altre iniziative di solidarietà promossi negli anni dalla nostra Contrada".