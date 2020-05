Prosegue il percorso di collaborazione dei carabinieri di Siena con diversi istituti scolastici della provincia per la distribuzione in sicurezza di computer portatili che consentano lo svolgimento a distanza delle lezioni dei vari corsi di studio. Il progetto è stato intrapreso sin dalla metà di marzo, a partire dagli istituti superiori Caselli, Marconi e Monna Agnese ed è proseguito poi con l’istituto comprensivo“San Bernardino da Siena e con il Piccolomini. Sul sito di quest'ultima scuola il dirigente scolastico Simona Ugolini ringrazia pubblicamente gli uomini dell'Arma per il loro contributo, e fra l’altro scrive: “L’epiteto Benemerita è stato – nella contingente emergenza sanitaria - declinato in una delle sue belle sfumature, ovvero nel farsi garante dei diritti di rango costituzionale quali l’uguaglianza sostanziale e il diritto soggettivo allo studio di studenti e studentesse, specie con diversabilità”.