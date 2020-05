Prosegue la tendenza positiva di Siena e della sua provincia alla vigilia di nuovi allargamenti delle libertà previsti dalla fase 2 dell'emergenza sanitaria per il Coronavirus. Il bollettino diramato oggi (mercoledì 13 maggio 2020) dalla Usl Toscana sud est, infatti, testimonia che nel territorio non ci sono stati nuovi casi, mentre sul fronte delle guarigioni, se ne sono registrate 6 in altrettanti comuni: Castiglione d’Orcia, Chianciano Terme, Colle Val d’Elsa, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga. Complessivamente, in tutta la macro area è stata una giornata incoraggiante, visto che c'è stato un solo nuovo caso, a Loro Ciufenna, in provincia di Arezzo.