La contrada della Pantera ha dato vita a “Pacchi Pantera”, una raccolta di generi alimentari che saranno consegnati a chi sta vivendo un periodo non semplice. L’iniziativa nasce in collaborazione con la Caritas e si aggiunge all’azione già meritoria effettuata da tutte le contrade che, sin dall’inizio della pandemia, hanno aiutato proprio la Caritas nella consegna e nella distribuzione di aiuti alimentari e di mascherine. I pacchi possono essere lasciati in società ogni giovedì dalle 17 alle 18,30 per chi può spostarsi nel centro storico, mentre per chi vive fuori dalle mura è possibile concordare un giro di raccolta settimanale. Possono essere donati prodotti alimentari a lunga conservazione o per l’igiene personale: pasta, passata di pomodoro, legumi in scatola, riso, pane confezionato, tonno e altro cibo in scatola, olio, biscotti, marmellate, shampoo, bagnoschiuma, saponi, dentifricio. “Sono estremamente contento ed emozionato per la risposta che c’è stata da parte della contrada", commenta il priore Pasquale Colella.