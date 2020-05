La guardia di finanza provinciale, nel corso dei consueti controlli sul territorio per prevenire i comportamenti che non rispettano le norme dettate dall'emergenza Coronavirus, ha fermato a Siena un minivan a bordo del quale c'erano 6 persone prive di dispositivi di protezione individuale e, ovviamente, non in grado di rispettare il “distanziamento sociale”. Sono state prese le generalità di tutti per effettuare ulteriori accertamenti che hanno permesso di appurare che i 6 soggetti, tutti dell’est Europa, erano dipendenti di una ditta di supporto alla produzione vegetale. Per loro è scattata la sanzione amministrativa prevista che, in caso di violazione avvenuta mediante l’utilizzo di un veicolo, va da 533 a 4 mila euro.