Un altro lutto scuote il mondo della radiofonia senese degli esordi pionieristici. A pochi giorni dalla scomparsa di Stefano Montomoli, è morto Roberto Losi, conosciuto da tutti come Robertino. Era molto noto per la sua attività nelle radio libere, ma anche per essere stato tamburino del Nicchio e pugile per i colori della Mens Sana. La sua carriera davanti al microfono era cominciata a Radio Siena, poi era passato a Radio Stereo Il Mangia e, successivamente, ad Antenna radio esse. Estroverso, con la battuta sempre pronta, amante della bicicletta, per anni ha portato avanti un negozio di alimentari a Ravacciano con la moglie Paola.