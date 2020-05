La giunta toscana ha stanziato 16 milioni e 305 mila euro per la manutenzione di 39 ponti che interessano le strade regionali. Ventotto fanno parte del campione di 164 opere individuate come prioritarie (34 riguardano strade regionali) e dunque da ispezionare per prime, mentre le altre 11 sono strutture affidate ad enti gestori che hanno comunicato comunque a febbraio l’esito dei controlli effettuati e dei lavori di manutenzione necessari. Nel territorio senese arriveranno 1 milione e 120 mila euro per due interventi sulla Cassia, precisamente al km 249+350 (770 mila euro) e al 251+700 (350 mila). “E’ il risultato – spiega l’assessore Ceccarelli – del lavoro fatto in questi mesi. La Regione ha mobilitato l’intero sistema degli enti locali per avviare una ricognizione sui ponti posti lungo le strade della Toscana. Grazie alla collaborazione delle Università e degli Ordini degli ingegneri è stata messa a punto una metodologia di indagine efficace. Questo intervento, tutto con risorse nostre, rappresenta una testimonianza del forte impegno della Regione sulle strade di sua competenza”