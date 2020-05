Da lunedì le aziende del distretto del camper a Poggibonsi Trigano, Sea e Luano Camp riprenderanno le loro attività. E' stato infatti sottoscritto il protocollo di sicurezza con i sindacati. "Abbiamo raggiunto - commenta Fabio Cameli della Fiom Cgil - gli obiettivi che ci eravamo prefissati più di un mese fa, quando la nostra preoccupazione era il distanziamento tra i lavoratori. Sono state individuate fasi riconoscibili per colore. Verde dove non si rischia di essere più vicini del metro ed ottanta. Arancio dove in alcune circostanze sporadiche i lavoratori possono essere distanti meno del metro ed ottanta. Poi c’è quella rossa, in cui lavoratori avranno doppia mascherina come obbligo e nella viola anche gli occhiali, insieme ovviamente alle due mascherine. Nella rossa i lavoratori sono all’esterno del camper, nella viola all’interno. Capisco che tenere la maschera per 8 ore sarà dura, specie con il caldo, ma è necessario. Abbiamo fatto dei percorsi per cui le persone a contatto ci staranno per pochissimo. Per esempio, a mensa c’è del plexiglass sui tavoli come barriera, il lavoratore si leva la mascherina, mangia, sanifica il suo posto ed esce con un percorso diverso rispetto all'entrata. Per le timbrature, divisione per settori, con un massimo di cinquanta persone ad ingresso”.

Filippo Tecce