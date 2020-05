Un primo maggio con uno zero che fa bene sperare. Il bollettino diramato dalla Usl Toscana sud est, infatti, testimonia che non ci sono stati nuovi casi nel capoluogo e in provincia di Siena. A rendere più importante il dato, si aggiungono i 10 guariti: 8 a Siena, 1 a Montepulciano e 1 a Monteroni d'Arbia. Dall'inizio dell'epidemia, sono 232 i guariti senesi (sui 575 per l’intera Usl), così distribuiti: Siena 81, Chiusi 25, Poggibonsi 18, San Gimignano 15, Colle Val d'Elsa 12, Monteriggioni 11, Sarteano 8, Sovicille 8, Castelnuovo Berardenga 6, Montalcino 6, Piancastagnaio 6, San Quirico d'Orcia 6, Torrita di Siena 6, Abbadia San Salvatore 4, Montepulciano 4, Monteroni d'Arbia 4, Asciano 3, Castellina in Chianti 2, Chianciano Terme 2, Murlo 2, Buonconvento 1, Chiusdino 1, Rapolano Terme 1. A quota 0 ci sono Castiglione d'Orcia, Cetona, Gaiole in Chianti e Sinalunga