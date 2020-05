I barbieri e i parrucchieri della Toscana hanno deciso di aderire all'azione collettiva della categoria per impugnare al Tar del Lazio il decreto del governo del 28 aprile, che ha fissato al giorno 1 giugno la riapertura delle loro attività. Lo scopo è di ottenere un’ordinanza cautelare dal Tribunale amministrativo che sospenda il provvedimento e consenta, già dalla metà di maggio, di riprendere a servire i propri clienti, scongiurando un dissesto economico individuale e collettivo. Da due mesi è tutto chiuso e molti non hanno nemmeno ricevuto dall’Inps i 600 euro promessi dal governo per una serie di intoppi burocratici. Per questo i lavoratori del settore sollecitano dal giudice una rapida soluzione, invitando tutti a fidarsi di “chi taglia in totale sicurezza - si legge nel documento - e non a chi taglia di nascosto con il rischio concreto di aumentare la diffusione del virus”. Questo perché, con i dati in loro possesso, c'è un marcato aumento di abusivi che, approfittando della chiusura dei locali, stanno operando andando a casa della gente, creando un grave rischio per se stessi e per gli altri. L’udienza potrebbe tenersi nel giro di una settimana.