La Confcommercio di Siena continua la sua azione a tutela delle aziende e ha inoltrato al prefetto la richiesta "di anticipare la riapertura di tutti i negozi al dettaglio al 4 maggio - si legge in una nota - e di tutti i pubblici esercizi al 18. Si tratta di sole due settimane rispetto a quanto previsto dal premier Giuseppe Conte, ma importante per gli imprenditori, senza entrate ormai da due mesi e dunque in grande sofferenza. Al governo chiediamo anche contributi a fondo perduto per consentire di mettere in regola le attività secondo quanto prevedono i protocolli anti contagio".

Intanto, per il 4 maggio è prevista un’azione plateale di protesta. “La necessità di una mobilitazione generale è fortemente sentita da tutti gli imprenditori, ma anche da privati cittadini che in queste ore ci stanno manifestando la loro piena solidarietà. Stiamo quindi studiando iniziative molto forti che prevedono il coinvolgimento dell’intera rete toscana del retail e della somministrazione. Sempre che, ovviamente, le nostre richieste in merito al nuovo calendario delle aperture non vengano accettate"