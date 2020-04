Notte movimentata a Chiusdino: in località Palazzetto, i carabinieri hanno fermato un’auto ad un posto di controllo e, durante le operazioni di verifica del perché l’uomo alla guida circolasse a quell’ora, hanno avvertito l’odore tipico dei cannabinoidi. Per questo hanno fatto una perquisizione personale e veicolare, al termine della quale hanno rinvenuto 150 grammi di marijuana in 4 barattoli di vetro, nonché un bilancino elettronico e bustine di cellophane per il confezionamento, che dimostravano come la sostanza stupefacente non fosse destinata al semplice uso personale. Il 40enne è stato arrestato e, su indicazione della procura, ristretto agli arresti domiciliari. Il materiale è stato sequestrato e mandato al laboratorio specializzato in analisi tossicologiche.