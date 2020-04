Ottimi risultati dei test sierologici per il Coronavirus alle Scotte. Sui 3600 professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese (2800 dipendenti e 800 lavoratori delle ditte esterne), è stato registrato un dato molto basso: solo 1,5% di personale positivo, su una media toscana del 2,2%. "Ci stiamo preparando - commenta il direttore generale Valtere Giovannini - a una fase che potremmo definire 1 bis per sottolineare la continuità. Potenzieremo ulteriormente i controlli in ospedale perché, ora più che mai, è fondamentale non abbassare la guardia, evitare sovraffollamenti e assembramenti e continuare a proteggere l’ospedale e i cittadini. Tutte le misure precauzionali messe in campo hanno dato riscontri positivi e, quindi, saremo ancora più rigorosi nei controlli, perché se è vero che è passata la fase dell’emergenza, lo è altrettanto che la pandemia c’è sempre. E' più silenziosa ma può riaccendersi e attivare situazioni di estrema gravità e quindi dobbiamo essere molto attenti e prudenti"