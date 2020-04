I carabinieri della stazione di Montepulciano, durante i consueti servizi di controllo finalizzati al contenimento del contagio da Coronavirus, si sono imbattuti in una donna di 52 anni che passeggiava lungo la Strada provinciale 30, in località Poggio la Sala nel comune poliziano. La signora non è stata in grado di fornire giustificazioni plausibili per spiegare il dato di fatto che si trovasse fuori dalla propria abitazione. Sono state fatte anche verifiche su di lei nella banca dati, così è emerso che era già stata sanzionata per ben 5 volte in precedenza per il medesimo motivo. Dal momento che le è stata contestata anche la recidiva, la sanzione è stata di 746,66 euro.