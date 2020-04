I carabinieri della stazione forestale di Montepulciano hanno controllato, in un'area boschiva nel comune di Trequanda in località Montecerrone, un'auto con a bordo 5 uomini, tutti cittadini albanesi residenti nel comune di Rapolano Terme e sprovvisti di dispositivi di protezione individuale, in evidente infrazione delle normative per contenere il contagio da Coronavirus. Per il guidatore una sanzione amministrativa da 800 euro, per un passeggero una di 746,66 perché era recidivo (già sanzionato in precedenza per lo stesso motivo). A completamento delle verifiche è poi emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente: alla precedente multa se ne è aggiunta quindi un'altra ben più consistente, di 5.110 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.