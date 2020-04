Successo crescente per Si Mangia, ideato da tre giovani contradaioli per aiutare, nel periodo dell'emergenza sanitaria, i ristoratori di Siena a lavorare attraverso preparazioni su ordinazione, in modo che non ci siano sprechi di nessun genere. Il giro della clientela si è allargato rapidamente, come il numero di locali che richiede di poter entrare a far parte del giro. Un chiaro segnale di un gradimento che va ben oltre le più rosee previsioni iniziali. Gli organizzatori, che dichiarano con forza di non agire a scopo di lucro, dopo aver tolto la parte di denaro da versare ai ristoratori per il loro lavoro, e quella per le spese del sito e per retribuire i fattorini che portano a domicilio le consegne, hanno così deciso di devolvere i ricavi dei ponti del 25 aprile e del primo maggio all'associazione Le Bollicine. Sono già stati recapitati 2 kg di gelato a Casa fragola per i ragazzi disabili che abitano lì, poi con i guadagni di questi due fine settimana verrà comprato cibo sempre per loro e per i cavalli che accudiscono.