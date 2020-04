L’assessore Paolo Benini ha formato un’équipe tutta senese di esperti che crei un modello di organizzazione del lavoro che permetta all’amministrazione comunale di ripartire in vista della cosiddetta Fase 2, quando le varie attività si rimetteranno in moto all'insegna della sicurezza e della convivenza con il Coronavirus. Fanno parte del gruppo docenti universitari (che forniranno un supporto al vicesindaco Andrea Corsi e al segretario generale) come Emanuele Montomoli (igiene e medicina preventiva e sanità pubblica), Paolo Detti e Mario Benini (ingegneria gestionale), che, gratuitamente, metteranno a disposizione la loro esperienza professionale e scientifica per delineare le modalità più idonee atte a garantire la ripresa del lavoro in sicurezza. "L’iniziativa – spiega Benini – vuole elaborare le linee guida utili a indirizzare correttamente il rientro nei luoghi di lavoro del personale comunale durante la Fase 2. Metodologie che possono essere utili anche ad altre amministrazioni come l’Ateneo senese, l’Università per stranieri e le scuole. Un’esigenza dettata dalle previsioni di scienziati a livello internazionale e dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità, che prospettano questa situazione di emergenza per almeno un anno".