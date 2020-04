Ancora una giornata di lavoro intenso per la polizia municipale di Siena, che il 23 aprile ha controllato 155 persone e ha acquisito altrettante autocertificazioni senza riscontrare niente di anomalo. Segno che i cittadini hanno capito come adeguarsi alle normative e si stanno comportando di conseguenza. Nessuna irregolarità neanche nei 35 esercizi commerciali sottoposti a verifiche: gli agenti hanno potuto appurare l'esistenza degli accorgimenti per tutelare la salute di tutti e il rispetto delle distanze di sicurezza. Si sono alzati in volo 7 droni, che hanno monitorato le zone di Acquacalda, Petriccio, Belriguardo e strada delle Coste senza riscontrare problemi. Solo in serata è stato necessario procedere con un accertamento per un assembramento di persone per in via Savina Petrilli.