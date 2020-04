Coronavirus, otto nuovi casi a Siena. Ad Arezzo sei contagi, solo uno a Grosseto

Coronavirus, otto casi in provincia di Siena. Lo comunica la Asl nel consueto bollettino giornaliero.

Trend quindi in diminuzione rispetto agli ultimi giorni, con due persone, entrambe in Valdichiana, che hanno necessitato il ricovero nel reparto di malattie infettive di Arezzo: sono un uomo di 70 anni e una donna di 91. Cinque nuovi casi nell'area senese, tra loro anche un ragazzo di 18 anni; uno, invece, in Valdelsa. Tutte queste persone sono in sorveglianza domiciliare attiva.

Per la Asl Toscana Sud Est è senza dubbio una giornata positiva: sei nuovi casi ad Arezzo, solo uno a Grosseto dopo i due della giornata precedente.