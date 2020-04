Dopo aver più volte elogiato i cittadini senesi per come stanno reagendo all'emergenza legata al Coronavirus e per il rispetto che c'è delle norme imposte da questo periodo difficile, il sindaco di Siena Luigi De Mossi cambia tono e punta il dito su dati non confortanti. "Abbiamo 8 nuovi casi nel territorio della Asl - spiega - e due dimissioni dalle Scotte. In totale i casi sono saliti a 114. Inoltre la polizia municipale ha controllato 22 esercizi commerciali e 261 persone, tra le quali 4 sono state sanzionate e 4 denunciate. I numeri sotto questo punto di vista non sono soddisfacenti, un aumento di 103 verifiche è decisamente troppo. Miei cari concittadini, questo significa che state uscendo troppo di casa".