A Sarteano, nella casa di riposo comunale ex Onpi, continua a salire il numero delle persone positive al Coronavirus, ma la comunità si stringe compatta e non mancano gesti quanto mai preziosi in questa fase così critica. Sono entrati in servizio altri lavoratori, che sono andati a sostituire quelli che erano stati colpiti dal virus: 4 infermieri e 6 operatori socio sanitari. "Il loro contributo è assolutamente fondamentale”, commenta il sindaco Francesco Landi. Una donna, in uno slancio di generosità, ha messo a loro disposizione una sua abitazione, dove saranno accolti e ospitati. Un imprenditore, invece, ha donato 5 mila euro che verranno utilizzati per l’acquisto di mascherine e di tutto ciò che potrà servire agli ospiti della residenza assistita e anche al personale.