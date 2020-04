Coronavirus, la buona notizia arriva dalla Maremma: solo due nuovi casi. La Asl Sud Est respira

Coronavirus, la buona notizia per la Asl Toscana Sud Est e quindi anche per Siena e Arezzo arriva dalla Maremma. Sono soltanto due i nuovi casi registrati in tutta la provincia di Grosseto, come ha annunciato il sindaco del capoluogo maremmano Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Dei due casi nessuno è nella città di Grosseto. Già mercoledì 1 aprile il dato in provincia di Grosseto era stato incoraggiante, con sei nuovi casi (tre da fuori regione).

"L'Asl Sud Est - dice Antonfrancesco Vivarelli Colonna - ci ha comunicato che i casi di positività al covid19 sono rimasti 140 nel territorio del Comune di Grosseto. Non si registrano nuovi casi".